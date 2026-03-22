Gazze ve Lübnan’da taş üstünde taş bırakmayan, binlerce çocuğu ve masumu hayattan koparan politikaların mimarı Netanyahu, İran’ın füze saldırıları sonrası "insanlık dersi" vermeye kalktı. Kendi döktüğü kanları unutan Netanyahu, dünyayı "özgür dünya için tehlike" dediği İran’a karşı savaşmaya çağırdı.

İran’ın dün gece İsrail’deki stratejik noktaları hedef alan ve Netanyahu’nun deyimiyle "çok zor bir akşam" yaşatan misilleme saldırıları, İsrail yönetimini köşeye sıkıştırdı.

Gazze’de soykırım yürüten, sivil yerleşim yerlerini ve kutsal mekanları hedef alan Netanyahu, benzer sahneleri Lübnan’a da taşımışken bugün "terör füzelerinin sivilleri hedef aldığını" savunarak dünyadan yardım istedi.

Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, dün 4 sivili daha öldürdü

'İNSAN HAKLARI' ŞİMDİ AKLINA GELDİ!

Netanyahu, yaptığı açıklamada İran’ı "medeniyet düşmanı" ilan ederek şu ifadeleri kullandı:

"İran, son 48 saatte bir kez daha medeniyetin düşmanı ve özgür dünya için bir tehlike olduğunu kanıtladı: terör füzeleriyle çocukları, aileleri ve yaşlıları hedef alıyor, Kudüs'ün kutsal yerlerini tehdit ediyor, uzun menzilli füzeler fırlatıyor ve Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya şantaj yapmaya çalışıyor. Özgür dünyanın liderlerine soruyorum: Ne bekliyorsunuz? İsrail sadece kendisi için değil, hepiniz için savaşıyor"

MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNDÜ

Lübnan’dan Gazze’ye kadar bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların mimarının, bugün insan haklarından ve kutsal yerlerin tehdit edilmesinden dem vurması "ikiyüzlü siyasetin en somut örneği" olarak yorumlandı.

