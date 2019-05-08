Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki heyetler arası görüşme Rusya’nın başkenti Mokova başladı. Görüşme öncesi toplantının gündemine dair açıklama yapan Lavrov, "Taraflar aralarında Suriye meselesi, Hazar Denizi'nin civarındaki durum, Güney Kafkasya’daki ve Orta Asya’daki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması ve Venezuela krizi gibi bölgesel ve küresel gündemler üzerine fikir alışverişi yapacak” dedi.