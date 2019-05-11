Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi ve Rus uçaklarının son dönemde Suriye’nin İdlib bölgelerine olan yoğun saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından hazırlanan bir bildiri yayınladı. Bildiride Rusya’nın savaş mağdurlarına olan yardımlarının devam ettiği belirtilerek, “Geçtiğimiz gündem itibaren toplam 2 bin 113 faaliyet gerçekleştirildi. Bu faaliyetler kapsamında 33 tondan fazla insani yardımlar savaş mağdurlarına teslim edildi” denildi.

Açıklamada, “İdlib mutabakatının savaşın sonlandırılma çabalarına rağmen yasadışı silahlı örgütler tarafından Suriye’nin Lazkiye, Cubb Ez Zarur (2 kez), Rueyset İskender ve El Hammam kasabalarındaki yerleşim alanlarına bombalı saldırılar gerçekleştirildi” denildi.

Öte yandan, Esad rejimine ait kuvvetlerin ve Rusya’ya ait uçakların İdlib kırsalına düzenlediği saldırılardan kaçan yüz binlerce sivilin Atme kampı gibi Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç ettiği ise biliyor.