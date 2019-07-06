Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya’da meşru hükûmeti devirmeye çalışan emekli general Halife Hafter’e olan desteğini artırıyor. 4 Nisan’da meşru hükûmet Ulusal Mutabakat Hükûmetinin başşehri Trablus’u ele geçirmek için saldırı emri veren Hafter, 15 Nisan’da Mısır’a gitmişti. Sisi, Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul ederek destek sözü vermişti. Nisan ayından sonra ülke içinde ilerleyen Hafter’e bağlı güçler, geçen hafta hiç beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı. UMH güçleri, ülkenin güneyinde Hafter güçlerinin başkent saldırılarında ikmal ve harekat merkezi olarak kullandıkları Giryan şehrini kaybetti. Yaşadıkları bozgunun ardından Katar ve Türkiye’yi suçlayan Hafter’in yardımına Sisi koştu. Mısır’ın, Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine askerî konvoy gönderdiği iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde arasında M1 Abrams tanklarının da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoyun, Hafter güçlerine teslim edildiği öne sürüldü.

UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada Hafter güçleri, Tarhuna şehrinde UMH ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. L-39 tip savaş uçağındaki iki pilotun öldüğü bildirilirken, UMH’den olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Libya’da Hafter’in yanında yer aldığını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Libya ve Sudan’daki gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı belirtildi. Sisi, görüşmede Libya’nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır’ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter’i desteklediğini vurguladı. Trump ise görüşmede Libya krizinin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini, şu anki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Her iki tarafın, Libya konusundaki ortak çalışmaların yoğunlaştırmasının mecburi olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.