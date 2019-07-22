Rusya ve Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.
Esad rejiminin saldırısında ölü sayısı 38 oldu
22.07.2019 - 17:35 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya ve Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.
Etiketler : Rusya,Esad,saldırı,idlib,saldırı,
638849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638849.aspx
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