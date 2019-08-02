Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi sondaj faaliyetleri sebebiyle Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmakla suçlayan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklık diplomasisine hız verdi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Yunanistan’ın ardından Ada’ya gitti. Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüştükten sonra açıklama yapan Şükrü, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşiflerinin iki ülke arasındaki “güçlü ortaklığı” daha da kuvvetlendirdiğini söyledi. Bütün enerji kaynaklarının kullanımı konusunda Rum yönetimi ile iş birliği yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şükrü, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasındaki üçlü ortaklığın bölgesel refah için önemli bir katalizör olduğunu da sözlerine ekledi. Mısırlı bakan ile önceki gün görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyas da, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramasını “yasadışı” olarak nitelemişti.

TOTAL-ENI ORTAKLIĞI

Bu arada Avrupa Birliği (AB) üyesi Rum yönetimi önceki gün Fransa’nın TOTAL ve İtalya’nın ENI şirketinden oluşan konsorsiyum ile yeni bir iş birliğine gitti. Rum Yönetimi, Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan 7. Blok’ta sondaj çalışmaları yapması için izin verildiğini açıkladı. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Bakanlar Kurulu’nda her iki şirkete yüzde 50’şer hisse verme kararının onaylandığını açıkladı.