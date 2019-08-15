Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.