Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
İran’da uçak düştü: 2 ölü
15.08.2019 - 10:02 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : iran,uçak,kaza,ölü,
643845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643845.aspx
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