Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. 