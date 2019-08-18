Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin Rusya’nın hava desteğinde İdlib’in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göçen siviller, çaresizlik içinde barınacak yer arıyor.

Hama’nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesinden İsa Şakir, ilk kez 5 sene önce İdlib’in güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Buradan ise Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine göçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şakir, şunları kaydetti: “Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız.”

İdlib’in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan Muhammed Ahmed de “Barbarca hava ve kara saldırılardan kaçtık. Hama’nın kırsalından, İdlib kırsalından Türkiye sınırı hattına giden yollar araçla doldu taştı.” diye konuştu.

Ahmed, garantör ülkelere seslendiğini belirterek, “Ülkenin yaklaşık yüzde 80’inden rejimin silindiği dönemi özlüyoruz. Tüm muhalifler tek yürek ve komuta altında birleşsin ki rejimin ilerleyişini durdurabilsinler.” ifadelerini kullandı.



1’İ ÇOCUK 6 ÖLÜ

Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, aynı aileden biri çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib’in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi.