Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump,gittiği kafes dövüşü maçında salondakiler tarafından yuhalandı.
Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki UFC 224 finalini, çocukları ile takip eden Başkan Trump salonun girişinde protestolarla karşı karşıya kaldı.
Trump'ın salona girmesiyle birlikte yuhalamalar da başladı. Protestolara aldırış etmeyen Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.
Twitter hesabından finalle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Trump, her şeyin olumlu gittiğini yazdı.