Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinan köyündeki İhlas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi saldırıda büyük hasar aldı. Hastane müdürü Doktor Zuheyr Karrat, savaş uçaklarının hastaneye çifte saldırı düzenlediğini söyledi. Karrat “Peş peşe bombalarla hastanenin yüzde 80’ni yıkıldı. İki personel yaralandı. Kuvözlerdeki bebekler ve hastalar tahliye edildi” dedi. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü. Son bir haftada katledilen sivil sayısı 12 oldu.