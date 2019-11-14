Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması için sokak eylemleri düzenleyen “Demokratik Tsunami” ve “Cumhuriyeti Savunma Komitesi”nin çağrısıyla grupların bazı noktalarda yollara barikatlar kurduğu görüldü. Diğer yandan yol kapatma eylemlerinin Bask bölgesinin Fransa sınırında Irun şehri yakınlarındaki AP-8 otoyolunda da gerçekleştirildiği bildirildi. İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin, dokuz Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim’den bu yana Katalonya’da kitlesel eylemler yapılıyor. MADRİD