Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da “İbni Rüşd” adlı, kadınlarla erkeklerin iç içe ibadet ettiği bir mekân kurarak tepkileri üzerine çeken Seyran Ateş’in “Artemis” adlı genelevin patronu Hakkı Şimşek’ten 45 bin avro kredi aldığı ortaya çıktı. Almanya’nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, olayı Ateş ile Hakkı Şimşek arasındaki e-posta yazışmalarından yola çıkarak haberleştirdi. Kredi aldığını doğrulayan ama Şimşek’le ‘’ticari ilişki içinde olduğu’’ yönündeki iddiayı reddeden Ateş, önceki yıllarda genelev çalışanlarını “modern köleler” olarak nitelendirmişti. Ayrıca Seyran Ateş’in geçen yıl Frankfurt Allgemeine Zeitung’a Berlin’deki Artemis adlı genelevi övmesi dikkati çekmişti. Ateş, Berlin’de bir Protestan kilisesinin içinde kendisi için ayrılan mekânda vaaz verip erkeklere “imamlık” yapıyor.