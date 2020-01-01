Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada çevredeki tezgahların ve dükkanların zarar gördüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar ölen veya yaralanan olmadığını tespit ederken, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.