Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok'ta Voyevoda Körfezi'ni kaplayan buz tabakası kırılınca park halindeki onlarca araç suya düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Primorsky Bölgesi Acil Durumlar Müdürlüğü, buz tabakasının kırılması sonucu 45 aracın suya battığını açıkladı. Bazı araçların bir kısmının battığı, bazılarının ise 7 fit derinliğe gömüldüğü öğrenildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Rusya’da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı
05.01.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Vladivostok kentinde buz tabakasının kırılması sonucu park halindeki 45 araç suya battı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,buz tabakası kırılması,
673247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673247.aspx
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