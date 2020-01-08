Kanada'nın başkenti Ottava'da yerel saatle 07.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te gerçekleşen olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. Polis, olay yerinden uzak durulması konusunda çağrılarını sürdürüyor.
Kanada’da silahlı saldırı
08.01.2020 - 16:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : Kanada,silahlı saldırı,
673903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673903.aspx
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