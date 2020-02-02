Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzeydeki komşusu Mısır piramitlerinden sayıca çok daha fazla ancak daha küçük boyutlarda inşa edilmiş kadim yapıların bir kısmı yıkıntı durumunda. UNESCO koruması altındaki Meravi piramitlerinin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişirken giriş kısımları genellikle doğuya bakıyor. Kuş hanedanının mezarlarının üzerine inşa edilen piramitlerin duvarlarında çeşitli süsleme ve kabartmaların yanı sıra bazı olaylar tasvir ediliyor. Bazı kaynaklar bu piramitlerin Mısır’dakilerden 800 yıl daha eski olduğunu ileri sürüyor. Antik kentin yakınındaki Becraviya köyü halkı, develeriyle turistleri gezdiriyor, girişte açtıkları tezgâhlarında bölgeye has hediyelik ürünler satıyor. Bölge halkı, piramitlerin Mısır’dakiler kadar meşhur olmamasından yakınıyor.