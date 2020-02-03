Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 milyona yakın kişinin yaşadığı İdlib’de insani bir trajedi yaşanmaması için imzalanan Soçi Mutabakatı’na rağmen saldırılar her geçen gün artıyor.

Rusya ve Esad rejiminin savaş uçakları dün sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlar içerisindeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Serakib ilçesine, Sermin beldesine Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine ve Halep’in Daret İzze ilçesine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib’in Sermin beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Esad rejimine ait savaş uçakları da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden temizlenen el-Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda biri ağır altı sivilin yaralandığı öğrenildi.

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep ilinin ilk savunma hattını kırma amaçlı batı ekseninde operasyon başlattı. Sızmayı başaran muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında sabah saatlerine kadar yoğun çatışmalar yaşandı. Rejim güçleri saflarında büyük kayıplar oldu.



TSK YIĞINAK YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın Astana ve Soçi’ye sadık kalmadığını belirterek Moskova yönetiminden duyduğu rahatsızlığı açık bir dille gündeme getirmişti. Erdoğan, ara verilen operasyonlara ‘Gerekirse kaldığımız yerden devam ederiz’ diyerek kararlı tutumunu tekrarlamıştı.

Bu açıklamanın hemen akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tank yüklü tırlar, çok namlulu roketatar (ÇNRA), kapalı kasalar ve personel taşıyıcı zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 80-85 araçlık konvoyun İdlib’in güneydoğusundaki Serakib ilçesine gitmesi dikkat çekti.