Ülkenin en prestijli televizyon kanallarından 1+1’de geniş çaplı arama yapıldı. SBU’dan yapılan açıklamalara göre, söz konusu kanalın başkent Kiev’deki ofisinde Ukrayna kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin telefon görüşmelerine dair ses kayıtlarının ‘ST3’ tekniği ile kanunsuz şekilde ele geçirildiği ve arşivlendiği belirtiliyor. Kanal muhabirlerinin evlerinde de aramalar yapıldı. SBU Başkanı İvan Bakanov, bazı bakanların ve milletvekillerinin ‘yalan makinesi’ testine tabi tutulduğunu açıkladı Bekir Keskin KİEV İHA
Yahudi iş adamı Ukrayna’yı dinlemiş
07.02.2020 - 06:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın en zenginleri arasında yer alan Yahudi kökenli Ukraynalı iş adamı İgor Kolomoyskiy’nin sahibi olduğu medya grubuna, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından operasyon düzenlendi.
Ülkenin en prestijli televizyon kanallarından 1+1’de geniş çaplı arama yapıldı. SBU’dan yapılan açıklamalara göre, söz konusu kanalın başkent Kiev’deki ofisinde Ukrayna kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin telefon görüşmelerine dair ses kayıtlarının ‘ST3’ tekniği ile kanunsuz şekilde ele geçirildiği ve arşivlendiği belirtiliyor. Kanal muhabirlerinin evlerinde de aramalar yapıldı. SBU Başkanı İvan Bakanov, bazı bakanların ve milletvekillerinin ‘yalan makinesi’ testine tabi tutulduğunu açıkladı Bekir Keskin KİEV İHA
Etiketler : yahudi,
679790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679790.aspx
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