Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin en prestijli televizyon kanallarından 1+1’de geniş çaplı arama yapıldı. SBU’dan yapılan açıklamalara göre, söz konusu kanalın başkent Kiev’deki ofisinde Ukrayna kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin telefon görüşmelerine dair ses kayıtlarının ‘ST3’ tekniği ile kanunsuz şekilde ele geçirildiği ve arşivlendiği belirtiliyor. Kanal muhabirlerinin evlerinde de aramalar yapıldı. SBU Başkanı İvan Bakanov, bazı bakanların ve milletvekillerinin ‘yalan makinesi’ testine tabi tutulduğunu açıkladı Bekir Keskin KİEV İHA

