Pakistan’ın ticaret merkezi olan ve birçok fabrikayı barındıran Faysalabad kentinde Samana köprüsü yakınlarında bir fabrikada kazan patlaması sonucu çatı çöktü. Fabrika işçilerinin enkaz altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı
11.02.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Faysalabad kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,
680651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680651.aspx
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