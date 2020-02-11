Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın ticaret merkezi olan ve birçok fabrikayı barındıran Faysalabad kentinde Samana köprüsü yakınlarında bir fabrikada kazan patlaması sonucu çatı çöktü. Fabrika işçilerinin enkaz altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.