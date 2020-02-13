Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının bölgeyi şiddet ve kaos sarmalına iteceği uyarısında bulunan Abbas, Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak için Olmert ile 2008’de bir dizi görüşmeleri olduğunu hatırlatarak “BMGK’de de dediğim gibi uluslararası dörtlünün (BM, ABD, AB ve Rusya) şemsiyesi altında, yerleşim birimlerini ilhak etmeyen, yasallaştırmayan, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayan bir planda Sayın Olmert ile bıraktığımız noktadan müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım” ifadesini kullandı.