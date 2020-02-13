ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının bölgeyi şiddet ve kaos sarmalına iteceği uyarısında bulunan Abbas, Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak için Olmert ile 2008’de bir dizi görüşmeleri olduğunu hatırlatarak “BMGK’de de dediğim gibi uluslararası dörtlünün (BM, ABD, AB ve Rusya) şemsiyesi altında, yerleşim birimlerini ilhak etmeyen, yasallaştırmayan, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayan bir planda Sayın Olmert ile bıraktığımız noktadan müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım” ifadesini kullandı.
Barış görüşmelerini Olmert’le yapabiliriz
13.02.2020 - 04:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasının ardından eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile ABD’nin New York şehrinde ortak basın açıklaması yaptı.
Etiketler : filistim,israil,
681023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681023.aspx
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