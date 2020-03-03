Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAHRAN

Çin’de başlayan ve dünyanın 72 ülkesine sıçrayan koronavirüs sebebiyle İran’da her geçen gün vaka ve ölü sayısı artıyor. Ülkenin tamamına yayılan virüs sebebiyle korku ve panik içinde bulunan İranlılar, hükûmetin yeterli tedbir almadığını ve salgını kontrol edemediğini söyledi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 66’ya salgına yakalananların sayısı ise bin 501’e çıktı. Başkent Tahran’da virüs yüzünden metro kullanımı yüzde 70 düşerken en fazla vakaya rastlanan eyaletlerden Gilan’a tüm uçak seferleri iptal edildi. Tahran’da okullar tatil edildi. Mahmud Nezeri isimli bir vatandaş, televizyonda izledikleri haberlerin dışında koronavirüsle ilgili bilgiye sahip olmadıklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti. “Ailem evde hapis gibi” diyen Nezeri, dün ve önceki gün maske için eczaneye gittiğini ancak bulamadığı için arkadaşından 1 adet alabildiğini söyledi. Ali Rıza Kersani ise “Hükümet salgını yönetmekte zayıf kaldı. Sürekli olarak krizlerden önce yeterli tedbirleri alamıyor ve süreci doğru yönetemiyorlar” dedi. Zehra Rostayi, “Virüs endişesiyle işe de gidemiyoruz” derken Ferah Alizade, “Kendi imkanlarımız çerçevesinde tedbirler almaya çalışıyoruz. Maske, dezenfekte edici jel ve diğer hijyen ürünlerini bulamıyoruz. Kullanılmış ürünlerle idare etmek zorunda kaldık. Hükûmet, aciz kaldı. Âdeta bizleri ölüme terk ettiler” şeklinde konuştu. İranlılar, alınan tedbirleri yetersiz bulurken İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, salgının ülkenin birinci meselesi olduğunu söyledi. Okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart’a kadar uzatılmasına ilişkin çalıştıklarını açıkladı.

DÜNYADAN...

∂ AB, özel ekip kurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, virüsle mücadele için “Koronavirüs Müdahale Ekibi” kurulduğunu duyurdu.

∂ Yeni Zelanda yasağı uzattı

Başbakan Jacinda Ardern, Çin ve İran’dan seyahat yasağının bir hafta uzatıldığını, İtalya ve Güney Kore’den gelenlerin karantinaya alınacağını duyurdu.

∂ Çin’de idam kararı

Koronavirüsle mücadelede görevli iki kişinin kendisini durdurmasına öfkelenen Ma Cienguo adlı kişi, yetkilileri bıçakladı. Cienguo, idam cezasına çarptırıldı.

∂ ABD’de ikinci ölüm

Washington’da 70’li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 2’ye yükseldi. New York’da ilk vaka görüldü.

∂ İsrail’de 10 vaka

Ülkeye İtalya’dan gelen 3 kişide daha virüs tespit edildi. İsrail’deki vaka sayısı 10’a yükselirken Kuveyt’te 56, İngiltere’de 36, Finlandiya’da ise 6’ya çıktı.

∂ 81 ile broşür dağıtıldı

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, 81 ile broşür gönderdi. Broşürde, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşayanların maskeyle hastanelere gitmeleri istendi.

∂ Gemidekiler tahliye edildi

Japonya’da karantinaya alınan gemideki son personel de tahliye edildi. Gemideki 7 kişi virüsten öldü. Ülkede toplam 13 kişi öldü, vaka sayısı 961.

∂ Myanmar gemiyi almadı

Myanmar, yolcu gemisinin Yangon’a girmesine izin vermedi. Bahama bandıralı gemi, 22 ülkeden 485 turist ve 350 kişilik mürettebat taşıyor.

∂ Özbekistan uçuşları durdurdu

Koronavirüsü sebebiyle Afganistan ve İran’a uçuşlarının durdurulduğu açıklandı. Vatandaşlarına “bu ülkelere gitmeyin” dedi.

∂ Kuzey Kore’de 20 ölü iddiası

Hükûmet, salgın olmadığını açıkladı. İnternette yayın yapan Daily NK gezetisi ise “Ocaktan bu yana 23 kişi hastalıktan öldü” dedi