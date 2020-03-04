Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F16 savaş uçakları, radarları kilitleyip sınıra 45 kilometre uzaktaki hedefe daldı ve vurdu.

626 REJİM ASKERİ ÖLDÜ: Millî Savunma Bakanlığı, son bir günde bir savaş uçağı, bir İHA, 15 tank, 7 obüs, 2 hava savunma füze sistemi, 6 ÇNRA, üç zırhlı muharebe aracı ve bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda 626 rejim askerinin etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

PİLOTLAR KAÇTI: Aero L-39 Albatros tipi uçağın düşürülmesi Rejim pilotlarını panikletti. Serakib ilçesi semalarındaki pilotlar acil olarak üslerine döndü. Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken saldırılara Rus savaş uçakları devam etti. Rus saldırılarında dördü çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.

ORTAK DEVRİYE: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin kritik öneme sahip Serakib’e girdiğini duyurdu. İdlib meselesi sebebiyle karşı karşıya gelen Rus ve Türk askerlerinin 27 Şubat’tan beri Halep’te ortak devriye gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu arada İdlib’de ağır kayıp veren Rejim güçleri, Türkiye’nin huzura kavuşturduğu el-Bab ilçesine bağlı Tadif beldesine yine sızma girişiminde bulundu. Esad güçleriyle Suriye Millî Ordusu (SMO) arasında çatışmalar yaşandı.