Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran'da 4 büyüklüğünde deprem
15.03.2020 - 00:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 01:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : iran,iran deprem,son depremler,
688056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688056.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER