Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Almanya'da tedbirler arttırılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tedbirler kapsamında eczaneler ve süpermarketler dışındaki tüm dükkanların kapatılacağını duyurdu. Merkel, spor tesisleri, müzeler, barlar, kulüpler, ticaret fuarları, sergiler, hayvanat bahçeleri, spor salonları, genelevler, yüzme havuzları, kiliseler, camiler, sinagoglar, eğlence salonları vb. tesislerin kapatılacağını söyledi. Ayrıca kişisel hijyen temizliğinin de arttırılması gerektiğine vurgu yapan Merkel sosyal temasları olabildiğince sınırlamak için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca hastaneler ve bakımevlerinde ziyaretler sınırlandırıldı.

Kararların yoğun istişareden sonra alındığını belirten Merkel, “Tabii ki günlük hayatımızı belirli bir süre için etkileyecek. Her birey bu düzenlemelere ne kadar çok bağlı kalırsa, bu aşamadan o kadar hızlı geçeriz" dedi.