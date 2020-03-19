KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.
KKTC Meclisi cumhurbaşkanlığı seçimini erteledi
19.03.2020 - 16:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.
Etiketler : kktc,
689261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689261.aspx
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