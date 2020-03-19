Fransa'da korona virüsü salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.
Fransa'da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa’da insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.
Fransa’da koronaya karşı kırmızı bez dayanışması
19.03.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yaşlı ve yalnız insanlara yardım etmek için başlatılan "Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor.
Fransa'da korona virüsü salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : fransa,kırmızı bez,
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