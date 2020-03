Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan makamları, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Mekke’deki Harem-i Şerif ve Medine’deki Mescidi Nebevi’de namaz kılmaya yasak getirdi. Kâbe, Hazreti İbrahim tarafından inşa edilmesinden bu yana çeşitli sebeplerle defalarca ibadete kapatıldı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasından beri ilk kez yaşanan yasak, müminleri kalbinden vurdu.

Fatımiler Devleti’nden ayrılan Şii Karmatilerin saldırıları sebebiyle İslam âlimleri 930’da can ve mal güvenliğinin bulunmaması dolayısıyla hacca gitmemenin caiz olduğu yönünde fetva çıkardı. Aynı yılda Karmatilerin lideri Ebu Tahir el-Karmati Mekke’ye baskın düzenleyerek on binlerce hacıyı öldürdü. Karmatiler, Mekke’den ayrılmadan önce Kâbe’nin kapısını ve Hacerü’l-Esved’i çalarak o dönem başkentleri olan Hecer’e (Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Katif şehri) götürdü ve 20 yıl ellerinde kaldı. Abbasiler daha sonra Hicri 337’de 120 bin dinar ödeyerek bunları geri aldı.

Hicaz bölgesinde 1814’te veba salgınının yayılması yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne neden oldu ve o yıl hac yapılamadı. Daha sonra 1837’de hac mevsiminde başlayan salgın, 1892’ye kadar devam etti ve bu süre zarfında her gün 1.000’den fazla hacı vefat etti.

1917’de kapanan hac yolu çeşitli nedenlerle 30 yıl boyunca kapalı kaldı. 1947’de toplu hâlde hacca gidiş serbest bırakıldı.

Medine’de Yeni İhvan adında bir grup kuran Cuheyman el-Uteybi, 20 Kasım 1979’da sabah namazında Kâbe’ye baskın düzenledi. Uteybi, bir dizi siyasi talepte bulundu. Yaklaşık 15 gün boyunca süren baskın, Fransa’dan gelen özel bir timin yardımıyla sona erdirildi. Baskın sırasında Kâbe iki hafta kapalı kaldı.