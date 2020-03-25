Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülke arazisinden Türkiye’ye transit geçmek isteyen 60 ülkeden gelen tır araçlarının geçişlerine yasak getirildiğini açıkladı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in imzasını taşıyan yasak kapsamında yer alan 60 ülkenin arasında İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Çin de bulunuyor.
Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye’ye transit tır geçişini yasakladı
25.03.2020 - 16:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bulgaristan, korona virüs salgını nedeniyle 60 ülkeden gelen tır araçlarının Türkiye’ye transit geçişlerini yasakladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan,türkiye,transit,
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