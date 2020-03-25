Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülke arazisinden Türkiye’ye transit geçmek isteyen 60 ülkeden gelen tır araçlarının geçişlerine yasak getirildiğini açıkladı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in imzasını taşıyan yasak kapsamında yer alan 60 ülkenin arasında İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Çin de bulunuyor.