Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Merkez Bankası sözcüsü, Başkan Lagarde’ın bu hafta çalışmalarını ofisinde sürdürdüğünü kaydetti. Çarşamba günü 25 üyeli AMB Yönetim Konseyi 750 milyar avroluk ek teşvik paketiyle sonuçlanan acil konferans gerçekleştirmişti. Bankanın gelecek toplantıları da telekonferans yoluyla gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Maliye Bakanı da negatif çıkan test sonucuna rağmen gönüllü karantinaya devam ediyor.