Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıda ortak bir politikada uzlaşamadı. Yaklaşık yedi saat süren toplantıda, salgın sebebiyle uygulanan politikaların finansmanı için borçlanma mekanizması kurulması gibi farklı seçenekler değerlendirildi. Michel "Koronavirüs krizinin ekonomik etkilerine karşı Avro Grubu'nun çeşitli teklifler üzerinde çalışmasına karar verdik. Avro Grubu iki hafta sonra yeni teklifleri kapsayan bir rapor hazırlayacak" dedi.

HEDEF BEŞ MADDEYİ UYGULAMAK

Covid-19'la mücadele bağlamında AB'nin beş önceliğinin bulunduğunu kaydeden Michel "İlk olarak hedef virüsün yayılmasını engellemek. Bu çerçevede koordinasyonlu bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Sınırların zaruri olmayan seyahatlere kapatılmasının ardından ürünlerin naklinin sağlanması gerekiyor. İkinci öncelik tıbbi teçhizat tedariki, üçüncü öncelik araştırma. Araştırma, aşı ve tedavi metotları için uluslararası alanda yürütülmesi gerekiyor. Dördüncü öncelik ekonomik konular ve beşincisi ise Avrupa vatandaşlarının tahliyesi" dedi.

VİKTOR ORBAN: TÜRKİYE YARDIM ETTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban salgınla mücadelede AB'nin yetersiz kaldığına dikkati çekti. Orban şöyle devam etti: 'Biz AB üyeleriyiz. Biz güçlü bir AB istiyoruz ama AB'nin zayıflıklarının olduğunu görmemiz lazım. Bu zayıflıklar özellikle bu salgın döneminde net şekilde görüldü. Komşularımızla ve Vişegrad Grubu Ülkeleriyle (V4: Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya) ayrıca görüşüyoruz ama şunu görmek gerekiyor ki yardım buralardan gelmiyor. Çin'den yardım aldık ve Macaristan'ın gözlemci üyesi olduğu Türk Konseyinden Macaristan'a yardım etmelerini istedik ve aldık da. Bağımsız olarak hâlâ AB üyesiyiz. Bu Batı ittifakının bir parçasıyız, burası bizim evimiz ve birbirimize yardım etmeliyiz ama görüyoruz ki, içeriden yardım gelmiyor.