Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs pandemisinde iki aydan uzun bir süre sonra ilk defa günlük bazda yeni can kaybı ve yeni vaka kayıtlara geçmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gelen bu verilerin ardından bazı ülkelerden de sevindiren açıklamalar geldi.

NORVEÇ: KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDIK

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, koronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Höie, tedbirler öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

DANİMARKA: 15 NİSAN’DA OKULLAR AÇILIYOR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart'ta kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu. Temel eğitim okulları beşinci sınıflara kadar eğitime başlayacak, 6 ile 10’uncu sınıflar arasındaki öğrenciler ise evde kalmayı sürdürecek.

İRAN: HEDEFİMİZ MAYIS SONU

İran'daki okullarda tatil iki hafta uzatılırken Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi. Meclis’te milletvekillerine hitaben konuşan Nemeki, koronavirüs ile ülke genelinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ülke genelinde sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Nemeki "Elbette diğer yandan ekonomik bir savaş ile de karşı karşıyayız. Üretimin durmaması gerekiyor. Bu nedenle sağlık protokollerine bağlı kalarak ekonominin yok olmasının önünü alabiliriz" şeklinde konuştu.

İSPANYA DA GEVŞETİYOR

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artışla 13 bin 798'e yükseldi. Bununla birlikte hükûmet, ülkede virüsle mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hâli, 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıkladı. Eğer hedefler gerçekleşirse hükûmet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü hâlin kapsamını yavaş yavaş azaltıp bazı iş kollarını yeniden aktif duruma getirmeyi planlıyor. Bununla ilgili Meclis onayı bu hafta içinde alınacak.

AVUSTURYA: KADEMELİ UYGULANACAK

Avusturya'da korona salgını sebebiyle alışveriş mekânlarına getirilen yasak 14 Nisan’da gevşetilecek. Bu tarihten itibaren 400 metrekareden küçük dükkânlar, inşaat ve bahçe malzemeleri satan yerler tekrar açılabilecek. Ülkede 1 mayıs itibarıyla da bütün mağazaların ve kuaförlerinde açılması bekleniyor. 15 Mayıs’tan itibaren de oteller ve lokantaların açılacağı; mağaza ve toplu taşıma vasıtalarında da maske takma mecburiyeti devam edecek. Okullar, mayıs ayının ortasına kadar kapalı kalacak. Üniversiteler ise yaz sezonunun uzaktan eğitimle devam edecek ve ülkede hiçbir toplu aktiviteye izin verilmeyecek.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Çin’de yeni tip koronavirüs vakaları kapsamında alınan seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından Çinliler park ve bahçelere akın etti. Yetkililerin salgının henüz son bulmadığı açıklamasına aldırış etmeyen binlerce kişi, Anhui eyaletindeki Huangşan Dağ Parkı’na koştu. Sabahın erken saatlerinde maskeleriyle parka giden Çinliler, parkın günlük 20 bin kişilik kapasitesinin dolmasına sebep oldu. Yetkililer, parkın ziyarete kapatıldığını açıkladı.