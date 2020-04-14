Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlerden ölüler alınamıyor ve cenaze hizmeti verilmediği için kriz yaşanıyor. Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı. Güney Amerika'nın Vuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi sebebiyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.