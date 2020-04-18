Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte seyreden uzay istasyonunda virüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesisteki Evgeniy Mikrin’in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması, virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi. 9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin, sosyal mesafe kaidelerini hiçe sayarak astronotlarla yakın temasta bulunmuştu.