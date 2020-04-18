Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte seyreden uzay istasyonunda virüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesisteki Evgeniy Mikrin’in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması, virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi. 9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin, sosyal mesafe kaidelerini hiçe sayarak astronotlarla yakın temasta bulunmuştu.
Uzay istasyonunu virüs korkusu sardı
18.04.2020 - 06:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
inlerce can alan ve yüz binlerce kişiye bulaşan koronavirüse karşı en güvenli yer gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.
Etiketler : uzay istasyonu,
697456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697456.aspx
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