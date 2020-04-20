Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveytliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sevgilerini ifade etmek için tercih ettikleri burunla selamlaşma adetinden vazgeçiyor.

Tüm dünyada ciddi değişikliklere neden olan salgın, Kuveytlilerin günlük alışkanlıklarını da önemli ölçüde etkiledi. Öncesinde muhabbetlerini daha iyi ifade edebilmek adına burunlarını birbirine değdirerek selamlaşan halk, şimdilerde uzaktan uzağa baş selamıyla yetiniyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan spor yorumcusu Abdurrıda Abbas, Kovid-19 nedeniyle tokalaşma ve burun selamlaşması gibi adetleri tamamıyla bırakmak gerektiğini belirtti.

Abbas, "Atalarımızın yaptığı gibi daimi olarak uzaktan selam verme yöntemine geçmemiz gerek. Bu yöntem içinde bulunduğumuz dönem ve belki salgınların olmadığı gelecek dönemde hastalıklardan korunmak için ideal." dedi.

Gazeteci Tarık ed-Durays ise Kuveyt'te insanların birbirlerine sevgilerini daha iyi göstermek için o şekilde selamlaştığını ve sarıldığını ancak Sağlık Bakanlığının çağrıları sonrası uzaktan selamlaşmayla yetindiklerini kaydetti.

Durays, salgın bittikten sonra da bir süre insanlarda tokalaşma, sarılma korkusu olabileceğini, bu yönde sosyal araştırmalar bulunduğunu ifade etti.

Yerel bir kurumda çalışan Saad el-Fadli de Kuveytlilerin burunla selamlaşma, sarılma, tokalaşma gibi adet edindikleri selamlaşma biçimlerinden uzak durduklarını söyledi.

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 haftadır kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Ülkede ilk kez 22 Şubat'ta görülen virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı ise 1915'e yükselmişti.