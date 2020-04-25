Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Maide T. genç kızı Nilüfer'i PKK'nın elinden kurtarmak ve kızına tekrar kavuşabilmek için söz konusu dernek önünde başlattığı eylemi, bir süre sonra Federal Meclis binası önüne taşımıştı. Maide T. şimdi de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta düzenlenen eylemlerin yasaklanmasıyla eylemini sosyal medyaya taşıdı.

Berlin'de artık "Maide Ana" olarak bilinen Maide T. hazırladığı videolu mesajda telefon numarasını yazarak kızının bir an önce kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Mesajına "Selam güzel kızım" diye başlayan Maide T. "Numaramı unuttuğunu düşünerek buraya numaramı tekrar yazıyorum. Aramanı bekliyorum. Lütfen beni ara, seni çok özledim. Senin hayatından endişe ediyorum, kendini bildir artık" ifadelerini kullandı. Mesajında kızının aklını çelerek evden kaçmasına neden olan söz konusu derneğe dava açmaya hazırlandığını dile getiren Maide T. "Kuzum, yavrum eğer sen iki haftaya kadar gelmezsen ben buradaki derneği şikâyet edeceğim. PKK'ya eleman kazandırıyor diye dava açacağım" dedi.