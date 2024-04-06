7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Tayvan'da can kaybı yükseldi

Tayvan, geçtiğimiz günlerde 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremle sallanmıştı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'da bilanço ağırlaşıyor. Peş peşe depremler sonrası can kaybı 13'e yükseldi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kenti önce 7.4 ardından ise 6.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Deprem nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi. Deprem sırasında yaşanan heyelanlarda yolların ve geçitlerin kapanması nedeniyle 442 kişi mahsur kaldı. 6 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

ÜÇ GÜNDE 5'İN ÜSTÜNDE 23 DEPREM

Depremin ardından geçen üç günde 23'ü 5'ten büyük, 603 artçı sarsıntı kaydedildi.

1145 KİŞİ YARALANDI

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 1145 kişi de yaralandı. Tayvan'da deprem nedeniyle 24 toprak kayması yaşandı. Heyelan nedeniyle 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde 125 binada hasar meydana geldi.

442 KİŞİ MAHSUR

Depremin ve artçı sarsıntıların neden olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması nedeniyle 442 kişi mahsur durumda bulunuyor. Mahsur kalanların büyük bölümü, bölgedeki kara yolunun iki yönlü kapanması nedeniyle ulaşımın kesildiği Taroko Ulusal Parkı çevresindeki otellerde ve barınaklarda bekliyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Ölen kişinin, 21 yaşında soyadı Hu olan bir kadın olduğu üzerinde bulunan kimlikten teşhis edildi.

Böylece can kaybı sayısı 13'e çıkarken kayıp olduğu bildirilen 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

EN SON 25 YIL ÖNCE BÖYLE BİR DEPREMLE SALLANMIŞTI

Öte yandan Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.