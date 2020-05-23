Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsün ilk vurduğu ülkelerden Güney Kore’de araştırmacılar, enfekte olan ve iyileştikten sonra test sonuçları yeniden pozitif çıkan kişilerin, virüsü başkalarına bulaştırmayacağına dair bulgular elde etti. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden araştırmacılar, Covid-19 hastalığından sağ çıkan 285 hasta üzerinde bir çalışma yaptı. İyileştikleri kabul edilen bu hastaların ortak noktası, yapılan Covid-19 testleri önce negatif çıksa da sonradan pozitif çıkmaya başlamasıydı. Araştırmacılar bu hastaların bu dönemde temas ettiği 790 kişiyi belirledi. Bu kişilerin hiçbirinde “yeniden enfekte olan” kişilerle temas etmelerine rağmen koronavirüse rastlanmadı.

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu da yeniden pozitif çıkan kişilerden alınan virüslerin hücre kültüründe büyümediği oldu. Bunun hastaların ölü virüs partikülleri döktüğü anlamına geldiğini söyleyen araştırmacılar, hem yeniden pozitif çıkan vakalarda hem de yeni teşhis edilen vakalarda virüsü etkisizleştiren antikorlar bulduklarını açıkladı. Bu verilerin ardından halkın işe ya da okula dönmesi için Covid-19 testinin negatif olması şartının da kaldırdığı açıklandı. Ayrıca taburcu edilen hastalardan ilave test istenmeyecek.

Antikor testi pozitif çıkan kişinin, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Uzmanlar antikorların varlığının, kişinin virüse büyük ihtimalle maruz kaldığı ve belli bir seviyede bağışıklık oluşturduğu fikrinde. Bir başka mesele de bağışıklığın ne kadar sürdüğü.



BİR SEVİNDİREN HABER DE ABD'DEN

Öte yandan, ABD’de maymunlar üzerinde yapılan iki araştırmada bağışıklık kazanmayla ilgili umut veren deliller elde edildi. Boston’daki Harvard Tıp Fakültesinde yürütülen çalışmaların ilkinde dokuz maymuna koronavirüs bulaştırıldı. İyileştikten sonra bir daha virüse maruz bırakılan maymunlar arasında yeniden hastalanan olmadı.

Araştırma ekibinden Doktor Dan Barouch, ulaştıkları verilerin maymunların virüse karşı tabii bir bağışıklık geliştirdiğini gösterdiğini söyledi. İkinci araştırmada ise 25 maymuna, geliştirilmesi süren altı aşının prototipi yapıldı ve ürettikleri antikorların koruyucu olup olmadığına bakıldı. Bunun için bu maymunlar ve karşılaştırma yapılacak kontrol grubundaki 10 maymuna yeniden koronavirüs bulaştırıldı. Kontrol grubundaki maymunlarda özellikle burunlarında ve akciğerlerinde virüse yüksek oranda rastlanıldı. Aşılanan maymunlarda ise azımsanamayacak ölçüde bir koruma gözlemlendi. Aşılanan maymunların sekizinde virüs tespit edilmedi. Henüz diğer bilim adamlarınca değerlendirilmesi yapılmayan her iki araştırma da insanların bağışıklığı ve süresi ile ilgili bir veri sunmasa da umut verici olarak yorumlanıyor.