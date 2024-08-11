707 belediyede 'olası afet' hazırlığı! 'Büyük deprem' uyarısı sürüyor

Deprem nedeniyle Miyazaki çevresindeki ulaşım hizmetleri aksadı, kara yollarında yarıklar oluştu. Miyazaki Havalimanı'ndan Osaka ve Tokyo şehrine yapılan bazı uçuşlar iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek 'büyük deprem' için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

BELEDİYELERE TALİMAT

Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.