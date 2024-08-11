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707 belediyede 'olası afet' hazırlığı! 'Büyük deprem' uyarısı sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da üç gün önce meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen 'büyük deprem' uyarısı devam ediyor. Yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 8 Ağustos'ta yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası Miyazaki eyaleti için tsunami uyarısı verildi.

Deprem nedeniyle Miyazaki çevresindeki ulaşım hizmetleri aksadı, kara yollarında yarıklar oluştu. Miyazaki Havalimanı'ndan Osaka ve Tokyo şehrine yapılan bazı uçuşlar iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek 'büyük deprem' için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

707 belediyede hazırlıklara devam! 'Büyük deprem' uyarısı sürüyor - 1. Resim

BELEDİYELERE TALİMAT

Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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