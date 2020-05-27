Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, başbakanlıkta kabine üyeleriyle bir araya gelen Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, hükümetin her zaman dürüst ve açık şekilde çalışmaya gayret ettiğini, devletin ekonomik çıkarlarını koruma ve kamu ihalelerinin açık şekilde yapılması taraftarı olduğunu vurguladı.

Abılgaziyev şunları kaydetti:

"Masumiyetimi kanıtlamaya çalıştığım Mecliste, radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi davası ile ilgili hükümete ve başbakana yönelik eleştiriler yöneltildi. Bir kez daha konuyla hiçbir ilgim olmadığını beyan ediyorum ve bu konunun siyasallaşmasını kabul edilemez buluyorum. Kolluk kuvvetlerinden tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapmasını ve sorumluların bulunmasını talep ediyorum."

Abılgaziyev, soruşturmanın tarafsız yürütülmesi adına bir süre izne çıkacağını ve görevine Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'ın vekalet edeceğini dile getirdi.

Yolsuzluk soruşturması

Kırgızistan'da nisan başında Başbakanlık İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Devlet Komitesi ve Milli Güvenlik Devlet Komitesinde (istihbarat teşkilatı) bazı görevliler hakkında, yasalara aykırı şekilde radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi sürecinde devleti maddi zarara uğratmak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında söz konusu kurumlarda adı açıklanmayan üst düzey yöneticiler gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk iddiası, ilk kez 20 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulunda Milletvekili Janar Akayev tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Akayev, radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi ile ilgili devlete verilen zararın çok büyük olduğunu belirterek, Başbakan Abılgaziyev'den masumiyetini kanıtlamasını istemişti.

Bir telefon şirketinin kablolu televizyon şirketinden yaklaşık 1 milyon 800 dolara satın aldığı frekans bandının lisansının yenilemesi ile ilgili devletin 67 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtiliyor.