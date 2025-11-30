Senegal açıklarında Türk petrol tankerinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman yetkilileri sızıntıyı önlemek için acil önlemler alındığını ve arızayı gidermek için harekete geçildiğini bildirdi.

Senegal açıklarında Panama bayraklı 'Mersin' adlı Türk petrol tankerinin makine dairesi su aldı. Yetkililer, petrol tankerinden muhtemel bir sızıntıyı önlemek için harekete geçti.

Senegal’in başkenti Dakar açıklarında Beşiktaş Denizcilik tarafından işletilen Panama bayraklı Mersin adlı Türk petrol tankerinde arıza meydana geldi. Senegal liman yetkilileri, tankerin makine dairesinin su aldığını belirterek, muhtemel bir sızıntıyı önlemek için harekete geçildiğini ifade etti.

Liman yetkilileri, geminin 28 Kasım gecesi acil durum sinyali verdiğini belirterek, Senegal donanması ile denizcilik otoritesinin ve özel ekiplerin harekete geçtiğini bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili daha fazla detay vermedi. Gemideki tüm mürettebatın yaralanmadan kurtarıldığı bildirildi.

Liman yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Yetkililer gemiyi stabilize etmek, petrol sızıntısını önlemek ve çevresel riskleri azaltmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Acil önlemler arasında sızıntının durdurulması, yakıt yükünün aktarılması ve önlem olarak tankerin etrafına kirlilik önleyici bariyerlerin yerleştirilmesinin yer aldığı belirtildi.

Editör:SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası