Dışişleri'nden Karadeniz'deki gemi saldırılarına ilişkin 'endişe' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de saldırıya uğrayan iki ticari gemiye ilişkin endişesini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" dedi.
- KAIROS ve VIRAT adlı iki ticari tanker dün Karadeniz'de saldırıya uğradı.
- Saldırılar, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde gerçekleşti.
- Bu saldırılar, bölgedeki deniz trafiği, can güvenliği, mal güvenliği ve çevre güvenliğini tehdit ediyor.
- Türkiye, bu yaşananları yakından takip ediyor ve ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, "Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıların endişeyle karşılandığını belirtti.
"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti.
