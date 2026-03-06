Osmanlıda sancak asla yere düşmezdi. Zira saltanat sancaklarının ucunda Mushaflar yer alır, bunlara “Sancak Mushafları” denirdi. Kur’ân-ı kerime duyulan hürmetin bir ifadesi olarak Osmanlıda belirgin hâle gelen bu gelenek, asırlarca devam etti. Ancak zamanla sancaklar gibi bu eserler de unutuldu...

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) şimdi bu kültürü tekrar hatırlatacak bir sergiye imza atıyor. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılan “Sancak Mushafları” sergisi, bir zamanlar kullanılan ve çoğu okunabilecek ölçüde olan Kur’ân-ı kerimleri ilk defa bir araya getiriyor. Sergide, farklı ebatlarda Mushaflar yer alıyor. TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz “Sergi etrafında asırların şahitliğini, geleneğimizi, kültürümüzü, sanatımızı, milletimizin Kur’ân-ı kerime olan bağlılığını canlandırmaya çalışıyoruz” diyor. Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan sergi küratörü Gizem Erdem ise “Sancak Mushafları, Osmanlıda sefere giderken sancak alemlerine asılan Kur’ân-ı kerimlerdir. Bu eserler, donanma gemilerinin en üst direklerinde de yer alıyordu” diye konuşuyor. Erdem, sancak Mushaflarının çok büyük ebatlı olmamalarına rağmen Kur’ân okumak için de kullanılabildiklerini söylüyor.

Sergide sekiz asırlık zaman diliminden eserlerin olduğunu kaydeden Erdem “Burada yer alan en eski tarihli eserlerden birinin 1294 tarihli olduğunu görüyoruz. Günümüze en yakın tarihli sancak Mushafları ise 1800’lü yıllara ait. Burada 38 eseri sergiliyoruz. Sancak Mushaflarıyla ramazan ayının ruhuna bir katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Sancaklardaki Mushaflar! Eşsiz eserler ilk defa sergileniyor

İNCE İŞÇİLİKLER VAR

Gizem Erdem eserlerin ince sanatlarla bezendiğini belirterek “Mikroskopla yaptığım incelemelerde buradaki eserlerin en ince kalem kamışlarla ustalıkla yazıldığını gördüm. Bunun yanı sıra farklı üsluplara sahip eserler de dikkat çekiyor. Dolayısıyla sancak Mushafları, kitap sanatları açısından da oldukça kıymetliler” ifadelerini kullanıyor.

Sergi, haziran ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası