Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçine kapanık olan Kuzey Kore ile ilgili sık sık değişik suçlamalarda bulunuluyor. Ülkeye yönelik son ithamlar ise kanunlara aykırı bir şekilde kum satmak. Müeyyideleri sürekli delen K. Kore’nin daha önce de illegal yolla kömür ve diğer malların ihracatını yaptığı ileri sürülmüştü. En son ithamları inceleyen ABD Washington merkezli Gelişmiş Savunma Araştırmaları Merkezi, 279 tane geminin kum taşımak için ülkenin Haeju Limanı yakınlarında toplandığını söyledi. Merkezde analist olan Lucas Kuo ve Lauren Sung, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu ticaret sayesinde on milyonlarca dolar kazanabileceğini belirtti. Ayrıca bölgeden çekilen fotoğraflarda kum tarama ve kazıma araçları olduğu gözlendi. Geçen sene de Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri, Jong un’un kum ihraç ederek ülkesine 22 milyon dolar kazandırdığını açıklamıştı. Söz konusu rapor nisan ayında yayımlanmıştı. Bu arada BM, K. Kore’nin aralık 2017’den itibaren toprak ve taş satmasını yasaklamıştı. Böylelikle Kim Jong-un, uluslararası hukuku bir kere daha ihlal etmiş oldu. Öte yandan kum satmak sıradan bir şey gibi gözükse de dünyanın geleceği için büyük tehlike arz ediyor. Çünkü dünya, her sene 50 milyar ton kum tüketiyor.