Irak’taki hükûmetlerin, PKK’ya onay vermediğini vurgulayan Harb, şunları söyledi: PKK, Irak’a kanuni olmayan biçimde girdi. Ve Kürt yoğunluklu bölgelerdeki hareketleri, Türkiye’yi hedef almasından önce Irak’ın egemenliğine zarar veriyor. Türkiye’nin, PKK hedeflerine operasyon yapmasının nedeni; örgütün Irak’taki illegal yapılanması. Yoksa Türkiye durup dururken Irak topraklarını asla hedef almaz. Türkiye, kuzeydeki Kürtlere karşı da hasmane tutum içinde değildir.
PKK operasyonları Irak’ın çıkarına
23.06.2020 - 05:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iraklı hukukçu Tarık Harb; terör örgütü PKK’nın ilegal varlığının Irak’ın egemenliğine aykırı olduğunu belirterek “Türkiye’nin PKK operasyonları Irak’ın çıkarına” dedi.
Etiketler : pkk,ırak,pkk operasyon,
712931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712931.aspx
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