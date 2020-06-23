Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’taki hükûmetlerin, PKK’ya onay vermediğini vurgulayan Harb, şunları söyledi: PKK, Irak’a kanuni olmayan biçimde girdi. Ve Kürt yoğunluklu bölgelerdeki hareketleri, Türkiye’yi hedef almasından önce Irak’ın egemenliğine zarar veriyor. Türkiye’nin, PKK hedeflerine operasyon yapmasının nedeni; örgütün Irak’taki illegal yapılanması. Yoksa Türkiye durup dururken Irak topraklarını asla hedef almaz. Türkiye, kuzeydeki Kürtlere karşı da hasmane tutum içinde değildir.