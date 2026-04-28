Reuters'ın sızdırdığı belgelere göre müttefik ülkeler, Trump'ın baskılarından kaçmak için yıllık zirve geleneğine son vermeyi planlıyor. 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi'nin, bu formatta yapılan "son büyük yıllık buluşma" olabileceği iddiası dünya basınında manşet oldu.

Reuters haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, NATO müttefikleri yıllık zirve geleneğini sonlandırarak toplantı aralarını açmayı değerlendiriyor.

"KÖTÜ ZİRVE YAPMAKTANSA AZ ZİRVE YAPMAK DAHA İYİ"

İttifak içerisindeki altı farklı kaynağa dayandırılan haberde, NATO liderlerinin her yıl bir araya gelme ritminin ittifak üzerinde gereksiz bir baskı oluşturduğu öne sürülmekte. Reuters’a konuşan bir diplomat şunları aktardı:

"Kötü zirveler yapmaktansa daha az zirve yapmak daha iyidir. Zaten yapmamız gereken işleri biliyoruz, her yıl büyük dramalara gerek yok."

2028 ZİRVESİ İPTAL EDİLEBİLİR

Müzakere edilen plana göre, 2027 yılında Arnavutluk’ta yapılacak zirvenin ardından, ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı ve Trump’ın görevdeki son tam yılı olan 2028’de bir zirve düzenlenmemesi gündemde.

Bazı üyeler toplantıların iki yılda bir yapılmasını isterken, bu konudaki nihai kararın Genel Sekreter Mark Rutte’ye ait olduğu kaydedildi.

TRUMP’IN NATO ÜZERİNDEKİ "AĞIR GÖLGESİ"

Trump’ın müttefiklerini savunma harcamaları ve İran savaşına destek konularında sık sık "azarlaması", ittifak içinde ciddi bir yorgunluğa neden olmuş durumda. Trump’ın geçmişte savunma harcamalarını GSYİH'nin %5'ine çıkarma baskısını ve müttefiklerine danışmadan başlattığı İran operasyonları için destek talebini hatırlatılarak, NATO’nun "drama" dolu buluşmalardan kaçınmak istediği görüşü aktarıldı.

ANKARA ZİRVESİ KRİTİK EŞİK

NATO liderleri bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da bir araya gelecek. Ancak kulislerdeki iddialar, Ankara Zirvesi’nin "yıllık" formatta yapılan son toplantılardan biri olabileceğine de işaret etmekte. İttifakın 77 yıllık tarihinde zirve sıklığı daha önce de değişmişti.

