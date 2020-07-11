Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Danimarka, Avrupa'da ve yurt dışında seyahat ederken kullanılmak üzere Avrupa'nın ilk koronavirüs pasaportu uygulamasını başlattı. Son yedi gün içinde hastalık için negatif test alan kişiler Covid-19 pasaportunu alabilecek. Böyle bir sistemin Avrupa'’da ulusal düzeyde denenmesinin zamanı olacağı düşünülüyor. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke “Pasaportu, Danimarkalılar için dijital bir teklifimiz var" sözleriyle duyurdu. Sistem, vatandaşların ülkenin ulusal sağlık web sitesi aracılığıyla bir teste başvurmaları hâlinde devreye giriyor ve pasaport bir hafta içinde veriliyor. Pasaport ilk etapta Danimarka- İsveç sınırında negatif test sonucu göstermek mecburiyetinde olan kişiler tarafından kullanılacak. Girişimi memnuniyetle karşılayan Danimarka Ulaştırma Konfederasyonu CEO’su Michael Svane “Seyahatlerde birçok engelle karşılaşılan bir dönemdeyiz. Pasaport kolaylıklar sağlayacak"diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü, Danimarka’nın uygulaması hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak enfeksiyona yakalanmış kişilerin ikinci defa hastalığa yakalanabilecekleri konusunda ikazlarını sürdürüyor.