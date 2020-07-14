Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch’un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
14.07.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch’u kabul etti.
Etiketler : Polonya,
717950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717950.aspx
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