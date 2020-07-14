Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch’un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.