“Savunma sanayimiz, SİHA’larımızdan mühimmatımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir” diyen Demir, şunları kaydetti: Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet.
'Savunma sanayimiz Azerbaycan'ın emrindedir'
18.07.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda da Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettiklerini bildirdi.
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718872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718872.aspx
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