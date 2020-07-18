Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Savunma sanayimiz, SİHA’larımızdan mühimmatımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir” diyen Demir, şunları kaydetti: Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet.