Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’de yeni bir rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 77 bin 225 kişiye virüs bulaştı. Bu, şimdiye kadar bir günde görülen en çok vaka olarak tarihe geçti. Ülkede şu ana kadar 3 milyon 577 bin kişi hastalandı, 139 bin kişi öldü. İkinci sıradaki Brezilya’da da vaka sayısı 2 milyon 15 bine yükseldi, 77 bin kişi can verdi. Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesinde görevli Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Jean Gorinchteyn "İki milyon sembolik bir rakam çünkü geniş ölçekli testlerimiz yok. Muhtemelen dört ya da beş kat daha fazla hasta var" dedi. Üçüncü sırada yer alan Hindistan’da ise vakalar bir milyon sınırını aştı, 25 bin 602 kişi hayatını kaybetti.