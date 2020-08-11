Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

736.189 kişi hayatını kaybederken 12.996.162 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5.199.524 kişide virüs tespit edildi, 165.617 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin ardından gelen Brezilya'da ölü sayısı 101.136'ya yükseldi ve toplam vaka sayısı 3.035.582. Öte yandan 329 milletvekilinin bulunduğu Irak Meclisi’nde 53 vekilin virüse yakalandığı ve üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.