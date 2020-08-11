736.189 kişi hayatını kaybederken 12.996.162 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5.199.524 kişide virüs tespit edildi, 165.617 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin ardından gelen Brezilya'da ölü sayısı 101.136'ya yükseldi ve toplam vaka sayısı 3.035.582. Öte yandan 329 milletvekilinin bulunduğu Irak Meclisi’nde 53 vekilin virüse yakalandığı ve üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
20.000.000 kişiye virüs bulaştı
11.08.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20.157.958’e ulaştı.
Etiketler : koronavirüs,
724170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/724170.aspx
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